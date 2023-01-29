«Филадельфия» на выезде обыграла «Виннипег»

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Виннипег» со счетом 4:0.

Отличились Ноа Кейтс, Киффер Беллоуз, Оуэн Типпетт и Энтони Д'Анджело.

После этого матча «Филадельфия» с 51 очком занимает 12-е место в Восточной конференции, «Виннипег» с 63 очками — на второй строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Филадельфия» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Кэйтс — 8 (Фрост, Типпетт), 15:15 — 0:1. Беллоуз — 1 (Ристолайнен, Кэйтс), 31:53 — 0:2. Типпетт — 14 (Ристолайнен, Йорк), 43:11 — 0:3. Деанджело — 9 (Лотон), 46:48 — 0:4.

Вратари: Хеллибак (Риттих, 46:48) — Харт.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 40 (16+7+17) — 33 (15+12+6).

Наши: — - Проворов (20.58/0/0).

29 января. Виннипег. Canada Life Centre. 14476 зрителей.