«Филадельфия» на выезде обыграла «Виннипег»

Сегодня, 05:50
«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Виннипег» со счетом 4:0.
Отличились Ноа Кейтс, Киффер Беллоуз, Оуэн Типпетт и Энтони Д'Анджело.
После этого матча «Филадельфия» с 51 очком занимает 12-е место в Восточной конференции, «Виннипег» с 63 очками — на второй строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Филадельфия» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Голы: Кэйтс — 8 (Фрост, Типпетт), 15:15 — 0:1. Беллоуз — 1 (Ристолайнен, Кэйтс), 31:53 — 0:2. Типпетт — 14 (Ристолайнен, Йорк), 43:11 — 0:3. Деанджело — 9 (Лотон), 46:48 — 0:4.
Вратари: Хеллибак (Риттих, 46:48) — Харт.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 40 (16+7+17) — 33 (15+12+6).
Наши: — - Проворов (20.58/0/0).
29 января. Виннипег. Canada Life Centre. 14476 зрителей.