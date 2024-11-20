Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:30

«Виннипег» — «Флорида»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Виннипег» и «Флорида» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

«Виннипег Джетс» и «Флорида Пантерз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на среду, 20 ноября. Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» в Виннипеге и начнется в 4.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций матчей НХЛ. Видео могут появляться в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями матча «Виннипег» — «Флорида» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Команды встречались 17 ноября: «Флорида» победила «Виннипег» на своем льду со счетом 5:0. Перед этим 15 ноября «Пантерз» проиграли «Нью-Джерси» (2:6), а «Джетс» — «Тампе» (1:4). Клуб из Канады возглавляет турнирную таблицу Западной конференции и всей лиги с 30 очками в 18 матчах, обладатель Кубка Стэнли «Флорида» набрала 25 очков за то же число игр.

Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Флорида Пантерз

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Лавров назвал удар ATACMS по Брянской области сигналом Запада о желании эскалации
Александр Овечкин может пропустить из-за травмы несколько недель
ППрезидент РФС заговорил про Дзюбу и ЧМ-2026, Круговой вышел в маске коня. Что произошло после матча Россия - Сирия
В чем виноват Шольц и почему на Украину хотят отправить миротворцев. Что пишут СМИ
Система «Панцирь» отразила удар ракетами ATACMS в Брянской области
Праздник спорта и красоты. В Катаре стартует «Кубок &quot;Небесная грация&quot;»
Сегодня
Вчера
Неделя