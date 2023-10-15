«Флорида» в результативном матче уступила «Виннипегу», Бобровский пропустил пять шайб

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Виннипегу» со счетом 4:6.

В составе «Пантерз» отличились Сэм Райнхарт, Эван Родригес, Картер Верхаге и Александр Барков, защитник Дмитрий Куликов отметился результативной передачей, вратарь Сергей Бобровский отразил 29 бросков.

У «Джетс» 3 (2+1) очка набрал Кайл Коннор, забросив одну шайбу в пустые ворота, еще по голу забили Марк Шайфли, Морган Бэррон, Дилан Демело и Мейсон Аплтон.

В следующем матче «Флорида» 17 октября сыграет с «Нью-Джерси», «Виннипег» 18 октября встретится с «Лос-Анджелесом».