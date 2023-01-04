«Виннипег» выиграл у «Калгари»

Сегодня, 06:38
«Виннипег» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Джетс» одержали третью победу подряд.
Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров отметился одним голом.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Калгари» — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Голы: Диллон — 1 (Демело, Шайфли), 34:50 — 1:0. Задоров — 5 (Тоффоли, Линдхольм), 39:00 — 1:1. Моррисси — 7 (Коннор, Дюбуа), 50:22 — 2:1. Баклунд — 8 (Манджапане), 51:58 — 2:2. Ганье — 7 (Хейнола, Самберг), 54:20 — 3:2.
Вратари: Хеллибак — Маркстрем.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 25 (10+6+9) — 35 (14+11+10).
Наши: — - Задоров (19.01/3/0).
4 января. Виннипег. Canada Life Centre. 14130 зрителей.