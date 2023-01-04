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Сегодня, 06:38

«Виннипег» выиграл у «Калгари»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Виннипег» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Джетс» одержали третью победу подряд.

Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров отметился одним голом.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Калгари» — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Голы: Диллон — 1 (Демело, Шайфли), 34:50 — 1:0. Задоров — 5 (Тоффоли, Линдхольм), 39:00 — 1:1. Моррисси — 7 (Коннор, Дюбуа), 50:22 — 2:1. Баклунд — 8 (Манджапане), 51:58 — 2:2. Ганье — 7 (Хейнола, Самберг), 54:20 — 3:2.

Вратари: Хеллибак — Маркстрем.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 25 (10+6+9) — 35 (14+11+10).

Наши: — - Задоров (19.01/3/0).

4 января. Виннипег. Canada Life Centre. 14130 зрителей.

Никита Задоров
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Калгари Флэймз
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