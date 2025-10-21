Видео
21 октября, 07:11

«Калгари» в матче с «Виннипегом» потерпел шестое поражение подряд

Павел Лопатко

«Виннипег» победил «Калгари» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

За «Виннипег» забили Джонатан Тэйвз и Марк Шайфли, за «Калгари» — Расмус Андерссон.

«Флеймз» проиграли шестой матч подряд, они занимают 16-е место в Западной конференции (семь матчей, семь очков). У «Виннипега» пятая победа подряд и третье место (шесть матчей, 10 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат
21 октября, 04:30. Scotiabank Saddledome (Калгари)
Калгари
Виннипег
3

  • Андрей Андрей

    Спортивное отделение Крокодила в деле.

    21.10.2025

  • Витас .

    двухсторонка))

    21.10.2025

  • shurikfromkaragay

    «Виннипег» в матче с «Виннипегом» потерпел шестое поражение подряд - это ШЕДЕВР!!!

    21.10.2025

    Джонатан Тэйвз
    Марк Шайфли
    ХК Виннипег Джетс
