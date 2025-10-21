«Калгари» в матче с «Виннипегом» потерпел шестое поражение подряд

21 октября, 07:11
«Виннипег» победил «Калгари» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.
За «Виннипег» забили Джонатан Тэйвз и Марк Шайфли, за «Калгари» — Расмус Андерссон.
«Флеймз» проиграли шестой матч подряд, они занимают 16-е место в Западной конференции (семь матчей, семь очков). У «Виннипега» пятая победа подряд и третье место (шесть матчей, 10 очков).
Андрей Андрей
Спортивное отделение Крокодила в деле.
21.10.2025
Витас .
двухсторонка))
21.10.2025
shurikfromkaragay
«Виннипег» в матче с «Виннипегом» потерпел шестое поражение подряд - это ШЕДЕВР!!!
21.10.2025