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НХЛ

Сегодня, 06:21

«Виннипег» обыграл «Каролину»

Сергей Разин
корреспондент
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«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Каролину» со счетом 2:1.

На шайбы Кайла Коннора и Николая Элерса гости ответили точным броском Мартина Нечаса.

После этого матча «Виннипег» с 30 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Каролина» с 29 очками — на пятой строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Каролина» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Коннор — 15 (Элерс, Шайфли), 16:58 — 1:0. Элерс — 7 (Шайфли, Коннор), 31:39 — 2:0. Нечас — 7 (Ноесен, Чатфилд), 39:09 — 2:1.

Вратари: Броссуа — Раанта (58:01).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 22 (3+13+6) — 43 (15+14+14).

Наши: — - Орлов (15.31/1/+1), Свечников (20.23/5/0).

5 декабря. Виннипег. Canada Life Centre.

НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Каролина Харрикейнз
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