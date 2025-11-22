«Каролина» обыграла «Виннипег», Свечников забил победный гол

«Каролина» на выезде выиграла у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников стал автором победной шайбы, реализовав большинство в начале третьего периода. Для 25-летнего россиянина это 7-й гол в сезоне.

Также у «Харрикейнз» дубль оформил Джордан Стаал и одну шайбу забросил Сет Джарвис. У «Джетс» отличились Джош Моррисси и Гарбриэль Виларди, оформивший дубль.

«Каролина» набрала 30 очков в 21 матче и лидирует в Восточной конференции. «Виннипег» идет на 8-й строчке в Западной конференции — 24 очка в 20 играх.