НХЛ
Сегодня, 06:45

«Каролина» обыграла «Виннипег», Свечников забил победный гол

Евгений Козинов
Корреспондент
Андрей Свечников (слева).
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Каролина» на выезде выиграла у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников стал автором победной шайбы, реализовав большинство в начале третьего периода. Для 25-летнего россиянина это 7-й гол в сезоне.

Также у «Харрикейнз» дубль оформил Джордан Стаал и одну шайбу забросил Сет Джарвис. У «Джетс» отличились Джош Моррисси и Гарбриэль Виларди, оформивший дубль.

«Каролина» набрала 30 очков в 21 матче и лидирует в Восточной конференции. «Виннипег» идет на 8-й строчке в Западной конференции — 24 очка в 20 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
22 ноября, 04:00. Canada Life Centre (Виннипег)
Виннипег
Каролина
