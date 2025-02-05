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Сегодня, 06:46

«Каролина» проиграла «Виннипегу», Кочетков отразил 27 бросков

Евгений Козинов
Корреспондент
Петр Кочетков (справа).
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Виннипег» переиграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Джетс» одержали седьмую победу подряд.

Заброшенными шайбами отметились Нино Нидеррайтер, Нил Пионк и Расмус Купари.

Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 27 из 30 бросков по своим воротам.

«Виннипег» с 79 очками в 55 матчах занимает первое место в Западной конференции. «Каролина» идет на 2-й строчке в Восточной конференции — 68 очков в 54 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Каролина» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Нидеррайтер — 14 (бол., Иафалло, Наместников), 19:18 — 1:0. Пионк — 8 (бол., Перфетти, Нидеррайтер), 23:13 — 2:0. Купари — 5 (Эпплтон, Густафссон), 56:17 — 3:0.

Вратари: Комри — Кочетков.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 30 (12+6+12) — 29 (8+12+9).

Наши: Наместников (15.59/3/0) — Орлов (18.18/3/0), Свечников (17.03/1/-1).

5 февраля. Виннипег. Canada Life Centre.

Петр Кочетков
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Каролина Харрикейнз
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