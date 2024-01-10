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Сегодня, 06:37

«Виннипег» всухую разгромил «Коламбус», Тарасов пропустил пять шайб

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Даниил Тарасов.
Фото USA Today Sports
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«Виннипег» дома разгромил «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0.

У хозяев дважды забросил Кол Перфетти, по одной шайбе у Габриэля Виларди, Бренден Диллон и Джош Моррисси.

Российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 13 из 18 бросков.

«Виннипег» одержал седьмую победу подряд и вышел на первое место в таблице Западной конференции НХЛ с 58 очками в 40 матчах.

«Коламбус» идет на 15-й строчке Востока с 35 очками в 42 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Коламбус» — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы: Диллон — 6 (Элерс, Шайфли), 3:12 — 1:0. Перфетти — 13 (Самберг, Шмидт), 30:50 — 2:0. Моррисси — 7 (Лаури), 34:03 — 3:0. Перфетти — 14, 43:34 — 4:0. Виларди — 9 (бол., Лаури, Перфетти), 49:29 — 5:0.

Вратари: Хеллибак — Тарасов.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 23 (5+9+9) — 29 (8+9+12).

Наши: Наместников (18.24/1/+2) — Воронков (12.28/2/0), Марченко (15.38/3/-1), Проворов (19.49/2/0), Чинахов (16.07/1/-1).

10 января. Виннипег. Canada Life Centre. 12 512 зрителей

Даниил Тарасов (Коламбус)
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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