«Колорадо» на выезде обыграл «Виннипег». Ничушкин набрал одно очко

«Виннипег» проиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5. «Эвеланш» одержали пятую победу подряд.

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 26 из 27 бросков по своим воротам. Нападающий Валерий Ничушкин отметился одной голевой передачей.

«Колорадо» набрал 69 очков и идет на 8-й строчке в Западной конференции. «Джетс» располагаются на 5-й строчке — 71 очко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Колорадо» — 1:5 (1:4, 0:1, 0:0)

Голы: Маккиннон — 20 (Ничушкин, Лехконен), 0:19 — 0:1. Эпплтон — 2 (бол., Шмидт, Уилер), 3:12 — 1:1. Рантанен — 37 (Родригес), 4:32 — 1:2. Комфер — 12 (Рантанен, Маккиннон), 7:34 — 1:3. Байрам — 5 (Кольяно, Ньюхук), 10:58 — 1:4. Нието — 11 (Комфер, Тэйвз), 30:59 — 1:5.

Вратари: Хеллибак (Риттих, 40:00) — Георгиев.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 27 (6+12+9) — 36 (11+15+10).

Наши: — - Ничушкин (20.27/1/+1).

25 февраля. Виннипег. Canada Life Centre. 14157 зрителей.