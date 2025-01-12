«Виннипег» победил «Колорадо», забросив три безответные шайбы

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Колорадо» со счетом 3:0.

Дубль оформил Николай Элерс, еще один гол забил Марк Шайфли.

После этого матча «Виннипег» с 61 очком занимает первое место в Западной конференции, «Колорадо» с 53 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Колорадо» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Элерс — 13 (Самберг), 1:08 — 1:0. Шайфли — 25 (Коннор, Моррисси), 35:53 — 2:0. Элерс — 14 (п.в., Лаури, Иафалло), 59:03 — 3:0.

Вратари: Хеллибак — Блэквуд (56:59 — 59:03).

Штраф: 4 — 0.

Броски: 29 (11+12+6) — 22 (10+5+7).

Наши: — .

12 января. Виннипег. Canada Life Centre.