«Виннипег» победил «Колорадо», забросив три безответные шайбы

Сегодня, 05:33
«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Колорадо» со счетом 3:0.
Дубль оформил Николай Элерс, еще один гол забил Марк Шайфли.
После этого матча «Виннипег» с 61 очком занимает первое место в Западной конференции, «Колорадо» с 53 очками — на седьмой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Колорадо» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Элерс — 13 (Самберг), 1:08 — 1:0. Шайфли — 25 (Коннор, Моррисси), 35:53 — 2:0. Элерс — 14 (п.в., Лаури, Иафалло), 59:03 — 3:0.
Вратари: Хеллибак — Блэквуд (56:59 — 59:03).
Штраф: 4 — 0.
Броски: 29 (11+12+6) — 22 (10+5+7).
Наши: — .
12 января. Виннипег. Canada Life Centre.