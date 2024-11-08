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Сегодня, 06:44

Одного гола Виларди на 2-й минуте хватило «Виннипегу» для победы над «Колорадо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Виннипег» выиграл у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0. «Джетс» одержали пятую победу подряд.

Единственную шайбу на 2-й минуте встречи забросил канадский нападающий Габриэл Виларди.

«Виннипег» с 26 очками занимает 1-е место в Западной конференции. «Колорадо» идет на 11-й строчке — 12 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Колорадо» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Виларди — 6 (Шайфли), 1:06 — 1:0.

Вратари: Хеллибак — Георгиев.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 28 (15+9+4) — 34 (9+9+16).

Наши: Наместников (13.31/2/0) — Коваленко (12.27/1/0), Прищепов (6.49/1/0).

8 ноября. Виннипег. Canada Life Centre. 12918 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Колорадо Эвеланш
Габриэл Виларди

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