Одного гола Виларди на 2-й минуте хватило «Виннипегу» для победы над «Колорадо»

«Виннипег» выиграл у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0. «Джетс» одержали пятую победу подряд. Единственную шайбу на 2-й минуте встречи забросил канадский нападающий Габриэл Виларди. «Виннипег» с 26 очками занимает 1-е место в Западной конференции. «Колорадо» идет на 11-й строчке — 12 очков. НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Колорадо» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Гол: Виларди — 6 (Шайфли), 1:06 — 1:0. Вратари: Хеллибак — Георгиев. Штраф: 2 — 4. Броски: 28 (15+9+4) — 34 (9+9+16). Наши: Наместников (13.31/2/0) — Коваленко (12.27/1/0), Прищепов (6.49/1/0). 8 ноября. Виннипег. Canada Life Centre. 12918 зрителей.