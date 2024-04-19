«Виннипег» сыграет с «Колорадо» в первом раунде Кубка Стэнли. Первый матч серии состоится ночью 22 апреля. Начало — в 02:00 по московскому времени. Встреча пройдет на арене «Канада Лайф-центр» в Виннипеге, Манитоба.

"Виннипег" — «Колорадо»: даты матчей и расписание первого раунда серии плей-офф НХЛ

1-й матч. «Виннипег» — «Колорадо» — 22 апреля, 02:00 мск;

2-й матч. «Виннипег» — «Колорадо» — 24 апреля, 04:30 мск;

3-й матч. «Колорадо» — «Виннипег» — 27 апреля, 05:00 мск;

4-й матч. «Колорадо» — «Виннипег» — 28 апреля, 21:30 мск;

5-й матч (при необходимости). «Виннипег» — «Колорадо» — 30 апреля;

6-й матч (при необходимости). «Колорадо» — «Виннипег» — 2 мая;

7-й матч (при необходимости). «Виннипег» — «Колорадо» — 4 мая;

Всего в Кубке Стэнли четыре раунда: 1/4 финала конференции («Восток» и «Запад»), полуфинал конференции, финал конференции, финал Кубка Стэнли. Все серии проводят до четырех побед одной из команд, максимальное число матчей — семь.

В плей-офф вышло всего 16 команд по итогам регулярного чемпионата НХЛ, по 8 лучших из Западной и Восточной конференции. Первый раунд плей-офф стартует в ночь с 20 на 21 апреля. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас».

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