Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 23:00

«Виннипег» — «Колорадо»: время начала и где смотреть пятый матч плей-офф НХЛ

«Виннипег» сыграет с «Колорадо» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли 1 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Владислав Наместников.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Виннипег» встретиться с «Колорадо» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли в ночь на 1 мая. Игра пройдет в спортивном комплексе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада) и начнется в 04.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Виннипег» — «Колорадо» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Эвеланш» ведет в серии со счетом 3-1 (6:7, 5:2, 6:2, 5:1).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Колорадо Эвеланш
0
Читайте также
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский номинирован на награду «Везина трофи» в НХЛ
Медведев обыграл Корду и вышел в четвертый круг турнира в Мадриде
Карта спецоперации на Украине 29 апреля
Юран метил в «Спартак», называл судей опоссумами, а его команду материли эксперты. За что «Пари НН» уволил тренера
Посол РФ дал в МИД Италии исчерпывающие разъяснения о решении по «дочке» Ariston
Глава Федерации бокса Красноярского края подрался в кафе с похоронными агентами
Популярное видео
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ
Бобровский номинирован на «Везину»! Россиянин брал эту награду дважды, но сейчас он аутсайдер
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: время начала и где смотреть пятый матч плей-офф НХЛ
Овечкин — о 5 бросках в серии с «Рейнджерс»: «Не мог завладеть шайбой должным образом»
«Вините меня». Овечкин стремительно вылетел из плей-офф
Карбери об игре Овечкина в Кубка Стэнли: «Концовка регулярки забрала у него много сил»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Наместникову диагностировали перелом челюсти после попадания шайбой

«Флорида» — «Тампа-Бэй»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ