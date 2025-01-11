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Сегодня, 06:53

«Виннипег» в овертайме уступил «Лос-Анджелесу»

Сергей Разин
корреспондент
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«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Лос-Анджелесу» в овертайме со счетом 1:2.

В составе «Джетс» отличился Марк Шайфли, у «Кингз» шайбы на счету Алекса Туркотта и Адриана Кемпе.

После этого матча «Виннипег» с 58 очками занимает второе место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 53 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Лос-Анджелес» — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Тюркотт — 5 (Кемпе, Мовераре), 24:39 — 0:1. Шайфли — 24 (бол., Виларди, Коннор), 50:22 — 1:1. Кемпе — 20 (Кларк, Копитар), 61:14 — 1:2.

Вратари: Комри — Кемпер.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 19 (4+5+8+2) — 23 (6+9+7+1).

Наши: Наместников (14.47/1/0) — Гавриков (25.54/1/0).

11 января. Виннипег. Canada Life Centre. 14218 зрителей.

НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Лос-Анджелес Кингз
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