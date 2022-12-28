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Сегодня, 06:36

Голевая передача Капризова помогла «Миннесоте» победить «Виннипег»

Иван Торопцев
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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«Миннесота» победила «Виннипег» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У гостей забросили Джаред Сперджен, Матс Зуккарелло, Фредерик Годро и Сэмми Уокер. Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов сделал голевую передачу.

Единственная шайба хозяев на счету Пьера-Люка Дюбуа.

«Миннесота» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 42 очками в 34 матчах. «Виннипег» проиграл в третий раз подряд и идет на четвертой строчке с 43 очками в 35 играх.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Миннесота» — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Голы: Сперджен — 4 (бол., Хартман, Стил), 5:29 — 0:1. Зуккарелло — 16 (Капризов, Стил), 6:33 — 0:2. Дюбуа — 16 (Коннор, Моррисси), 10:03 — 1:2. Годро — 9 (Зуккарелло, Сперджен), 28:55 — 1:3. Уокер — 1 (п.в., Болди, Годро), 57:55 — 1:4.

Вратари: Хеллибак (57:27 — 57:55) — Густавссон.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 32 (8+13+11) — 28 (11+7+10).

Наши: — - Капризов (18.23/2/+1).

28 декабря. Виннипег. Canada Life Centre.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Миннесота Уайлд
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