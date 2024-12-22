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Сегодня, 05:37

Шайба Наместникова помогла «Виннипегу» разгромить «Миннесоту»

Сергей Разин
корреспондент
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«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Миннесоту» со счетом 5:0. «Уайлд» потерпели четвертое поражение подряд.

3 (1+2) очка набрал Кол Перфетти, еще по шайбе забросили Николай Элерс, Морган Бэррон, Нил Пионк и Владислав Наместников, форвард «Уайлд» Кирилл Капризов завершил встречу с показателем полезности «-1».

В текущем сезоне Капризов провел 33 матча, в которых набрал 49 (22+27) очков.

После этого матча «Виннипег» с 49 очками занимает первое место в Западной конференции, «Миннесота» с 44 очками — на третьей строчке.

НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Миннесота Уайлд
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