Шайба Наместникова помогла «Виннипегу» разгромить «Миннесоту»

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Миннесоту» со счетом 5:0. «Уайлд» потерпели четвертое поражение подряд.

3 (1+2) очка набрал Кол Перфетти, еще по шайбе забросили Николай Элерс, Морган Бэррон, Нил Пионк и Владислав Наместников, форвард «Уайлд» Кирилл Капризов завершил встречу с показателем полезности «-1».

В текущем сезоне Капризов провел 33 матча, в которых набрал 49 (22+27) очков.

После этого матча «Виннипег» с 49 очками занимает первое место в Западной конференции, «Миннесота» с 44 очками — на третьей строчке.