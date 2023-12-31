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НХЛ

Сегодня, 00:37

«Миннесота» на выезде уступила «Виннипегу», у Капризова результативный пас

Сергей Разин
корреспондент
30 декабря. «Миннесота» на выезде уступила «Виннипегу».
Фото USA Today Sports
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«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступила «Виннипегу» со счетом 2:4.

В составе «Уайлд» отличились Райан Хартман и Мэттью Болди, Кирилл Капризов отметился результативной передачей. У «Джетс» дубль оформил Нино Нидеррайтер, еще по голу забили Алекс Иафалло и Аксель Йонссон-Фьяллби, Владислав Наместников сделал результативный пас.

После этого матча «Миннесота» с 36 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Виннипег» с 46 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Миннесота» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы: Иафалло — 6 (Наместников), 3:59 — 1:0. Нидеррайтер — 11 (Лаури), 14:38 — 2:0. Нидеррайтер — 12 (Моррисси, Эпплтон), 26:45 — 3:0. Хартман — 11 (бол., Юханссон, Годро), 30:05 — 3:1. Болди — 11 (Капризов), 40:20 — 3:2. Юнссон Фьелльбю — 2 (Тонинато, Бэррон), 42:46 — 4:2.

Вратари: Хеллибак — Густавссон (Флери, 40:00, 57:29).

Штраф: 17 — 15.

Броски: 32 (12+10+10) — 37 (9+14+14).

Наши: Наместников (16.09/0/+1) — Капризов (15.30/1/0).

30 декабря. Виннипег. Canada Life Centre.

НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Миннесота Уайлд
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