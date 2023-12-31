«Виннипег» — «Миннесота»: видеообзор матча

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступила «Виннипегу» — 2:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Уайлд» отличились Райан Хартман и Мэттью Болди, Кирилл Капризов отметился результативной передачей. У «Джетс» дубль оформил Нино Нидеррайтер, еще по голу забили Алекс Иафалло и Аксель Йонссон-Фьяллби, Владислав Наместников сделал результативный пас.

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