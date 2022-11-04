«Монреаль» без Дадонова проиграл «Виннипегу»

«Виннипег» выиграл у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Канадиенс» проиграли вторую встречу подряд.

Российский нападающий «Монреаля» Евгений Дадонов пропустил игру из-за травмы.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Монреаль» — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Сузуки — 6 (Кофилд, Савар), 6:43 — 0:1. Дюбуа — 4 (бол., Коннор, Ганье), 17:28 — 1:1. Дак — 2 (Кофилд, Сузуки), 24:54 — 1:2. Уилер — 3 (Дюбуа, Самберг), 25:35 — 2:2. Коннор — 2 (Шайфли, Моррисси), 61:45 — 3:2.

Вратари: Хеллибак — Монтембо.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 36 (10+12+11+3) — 22 (6+11+4+1).

4 ноября. Виннипег. Canada Life Centre. 13729 зрителей.