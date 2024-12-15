«Виннипег» дома победил «Монреаль», Наместников отметился голом

«Виннипег» на своем льду обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

За «Джетс» шайбы забросили Габриэль Виларди, Адам Лаури, Кайл Коннор и Владислав Наместников.

За 33 матча в нынешнем сезоне 32-летний россиянин набрал 19 (9+10) очков.

У «Канадиенс» голами отметились Лэйн Хатсон и Джош Андерсон.

«Виннипег» с 45 очками в 32 встречах лидирует в Западной конференции, «Монреаль» — последний на «Востоке» с 25 очками за 30 игр.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Монреаль» — 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Голы: Хатсон — 1 (Мэтисон, Кофилд), 7:48 — 0:1. Виларди — 13 (бол., Коннор, Моррисси), 14:34 — 1:1. Лаури — 8 (Нидеррайтер, Демело), 16:40 — 2:1. Коннор — 17 (бол., Моррисси, Виларди), 26:26 — 3:1. Андерсон — 4 (Дворак, Галлахер), 48:00 — 3:2. Наместников — 8 (п.в., Иафалло), 59:53 — 4:2.

Вратари: Хеллибак — Монтембо (58:55 — 59:53).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 27 (11+9+7) — 28 (9+10+9).

Наши: Наместников (15.03/3/+1), Чибриков (11.54/2/0) — -.

15 декабря. Виннипег. Canada Life Centre.