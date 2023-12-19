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НХЛ

Сегодня, 06:14

«Виннипег» в овертайме уступил «Монреалю», у Наместникова результативный пас

Сергей Разин
корреспондент
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«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Монреалю» со счетом 2:3.

В составе «Джетс» отличились Габриэль Виларди и Кол Перфетти, Владислав Наместников сделал результативную передачу. У «Канадиенс» шайбы забросили Джош Андерсон, Кристиан Дворак и Джастин Бэррон.

После этого матча «Виннипег» с 39 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Монреаль» с 32 очками — на 12-й строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Монреаль» — 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)

Голы: Андерсон — 4 (Мэтисон, Эванс), 24:57 — 0:1. Дворак — 3 (бол., Андерсон, Галлахер), 35:04 — 0:2. Виларди — 5 (Моррисси, Элерс), 39:04 — 1:2. Перфетти — 10 (Наместников, Диллон), 52:24 — 2:2. Бэррон — 6 (бол., Кофилд, Сузуки), 61:09 — 2:3.

Вратари: Хеллибак — Аллен.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 32 (6+11+15+0) — 26 (5+14+5+2).

Наши: Наместников (13.50/1/+1) — -.

19 декабря. Виннипег. Canada Life Centre. 13 363 зрителя.

НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Монреаль Канадиенс
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