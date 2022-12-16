«Виннипег» в овертайме выиграл у «Нэшвилла»

Сегодня, 06:48
«Виннипег» обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. «Предаторз» потерпели пятое поражение подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Нэшвилл» — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Форсберг — 9 (Гранлунд, Дюшен), 9:04 — 0:1. Демело — 1 (Коннор, Моррисси), 15:24 — 1:1. Коннор — 12 (Лаури, Моррисси), 63:31 — 2:1.
Вратари: Хеллибак — Сарос.
Штраф: 15 — 17.
Броски: 41 (10+19+10+2) — 26 (6+8+11+1).
Наши: — - Тренин (16.21/2/0).
16 декабря. Виннипег. Canada Life Centre. 13949 зрителей.