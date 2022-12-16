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НХЛ

Сегодня, 06:48

«Виннипег» в овертайме выиграл у «Нэшвилла»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Виннипег» обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. «Предаторз» потерпели пятое поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Нэшвилл» — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Форсберг — 9 (Гранлунд, Дюшен), 9:04 — 0:1. Демело — 1 (Коннор, Моррисси), 15:24 — 1:1. Коннор — 12 (Лаури, Моррисси), 63:31 — 2:1.

Вратари: Хеллибак — Сарос.

Штраф: 15 — 17.

Броски: 41 (10+19+10+2) — 26 (6+8+11+1).

Наши: — - Тренин (16.21/2/0).

16 декабря. Виннипег. Canada Life Centre. 13949 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Нэшвилл Предаторз
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