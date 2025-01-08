«Виннипег» одержал победу над «Нэшвиллом»

«Виннипег» переиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Голы «Джетс» забили Морган Бэррон, Джош Моррисси, Кайл Коннор, Габриэль Виларди (в большинстве) и Нино Нидеррайтер. У «Предаторз» отличились Филип Форсберг (в большинстве) и Роман Йоси.

«Виннипег» набрал 58 очков в 42 матчах и занимает 1-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» располагается на 14-й строчке — 33 очка в 41 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Нэшвилл» — 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)

Голы: Бэррон — 4, 6:30 — 1:0. Моррисси — 5 (Демело, Лаури), 6:46 — 2:0. Коннор — 23 (Шайфли, Хейнола), 18:36 — 3:0. Форсберг — 10 (бол., Йоси, Маршессо), 36:45 — 3:1. Виларди — 19 (бол., Элерс, Шайфли), 47:51 — 4:1. Йоси — 8 (Хиностроза, Нюквист), 49:25 — 4:2. Нидеррайтер — 11 (п.в.), 57:55 — 5:2.

Вратари: Хеллибак — Сарос (57:09 — 57:55).

Штраф: 16 — 4.

Броски: 31 (11+10+10) — 28 (10+6+12).

Наши: Наместников (15.06/1/0) — Свечков (15.02/0/-2).

8 января. Виннипег. Canada Life Centre.