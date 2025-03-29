Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

29 марта, 05:30

«Виннипег» переиграл «Нью-Джерси»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Виннипег» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Джетс» одержали вторую победу подряд.

Заброшенными шайбами отметились Алекс Иафалло (дубль), Марк Шайфли и Давид Густафссон

«Виннипег» набрал 104 очка в 73 матчах и лидирует в Западной конференции. «Нью-Джерси» идет на 6-й строчке в Восточной конференции — 83 очка в 74 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Нью-Джерси» — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Голы: Иафалло — 12 (Коннор, Шайфли), 0:58 — 1:0. Густафссон — 2 (Бэррон, Танев), 1:52 — 2:0. Иафалло — 13 (бол., Элерс, Моррисси), 35:45 — 3:0. Шайфли — 36 (Коннор), 39:18 — 4:0.

Вратари: Хеллибак — Аллен.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 19 (9+6+4) — 24 (8+5+11).

Наши: Наместников (13.50/1/0) — -.

29 марта. Виннипег. Canada Life Centre. 15255 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Нью-Джерси Дэвилз
Читайте также
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
В ЮАР футболист умер во время матча
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя