«Виннипег» выиграл у «Оттавы» в третий раз подряд, Коннор сделал дубль

«Виннипег» победил «Оттаву» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У хозяев дублем отличился Кайл Коннор, по одной шайбе у Сэма Ганье, Кевина Стенлунда и Джоша Моррисси. Единственный гол гостей на счету Дрейка Батерсона.

«Виннипег» занимает третье место в таблице Западной конференции с 43 очками в 32 матчах, «Оттава» идет на 14-й строчке «Востока» с 30 очками в 32 играх.

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«Виннипег» — «Оттава» — 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)

Голы: Стенлунд — 1 (Густафссон, Юнссон Фьелльбю), 1:58 — 1:0. Моррисси — 6 (Демело, Коннор), 6:58 — 2:0. Батерсон — 11 (бол., Шабо, Дебринкэт), 8:28 — 2:1. Ганье — 6 (Диллон, Дюбуа), 19:47 — 3:1. Коннор — 14 (Моррисси, Демело), 21:02 — 4:1. Коннор — 15 (Дюбуа, Юнссон Фьелльбю), 34:23 — 5:1.

Вратари: Риттих — Тэлбот.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 24 (10+9+5) — 36 (16+7+13).

Наши: — - Зайцев (19.17/0/-3).

21 декабря. Виннипег. Canada Life Centre. 14 277 зрителей.