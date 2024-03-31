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Сегодня, 04:39

«Оттава» выиграла у «Виннипега» и одержала пятую победу кряду

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Оттава» на выезде обыграла «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У гостей забили Борис Катчук, Ридли Грейг и Брэйди Ткачак. У хозяев отличились Николай Элерс и Марк Шайфли.

«Оттава» одержала пятую победу подряд и занимает 14-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 70 очками в 73 матчах.

«Виннипег» идет на пятой строчке «Запада» с 94 очками в 74 играх, у «Джетс» шестое поражение кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Оттава» — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Голы: Элерс — 22 (Монахэн, Демело), 21:58 — 1:0. Катчук — 7 (Браннстрем, Кастелич), 23:39 — 1:1. Грейг — 12 (Ткачак, Батерсон), 33:25 — 1:2. Шайфли — 23 (бол., Коннор, Моррисси), 49:48 — 2:2. Ткачак — 33 (бол., Штюцле, Сандерсон), 58:15 — 2:3.

Вратари: Хеллибак (58:29) — Корписало.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 30 (4+11+15) — 27 (6+9+12).

Наши: Наместников (6.29/1/0) — Зуб (22.14/0/+1).

31 марта. Виннипег. Canada Life Centre.

Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Оттава Сенаторз
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