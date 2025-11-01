Видео
1 ноября, 19:10

«Виннипег» — «Питтсбург»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Виннипег» и «Питтсбург» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 1 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Евгений Малкин (ХК «Питтсбург Пингвинз»).
Фото Getty Images

«Виннипег» и «Питтсбург» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 1 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Виннипег» — «Питтсбург» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Виннипег» — «Питтсбург»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат
1 ноября, 22:00. Canada Life Centre (Виннипег)
Виннипег
Питтсбург

«Джетс» набрали 16 очков в 11 матчах и занимают второе место в Западной конференции. «Пингвинз» с 18 очками в 12 играх идут на первой строчке «Востока».

Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Питтсбург Пингвинз
