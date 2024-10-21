«Виннипег» в результативном матче победил «Питтсбург», у Наместникова гол

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Питтсбург» со счетом 6:3.

В составе «Джетс» отличились Кайл Коннор, Марк Шайфли, Владислав Наместников, Адам Лаури, Мейсон Аплтон и Нино Нидеррайтер, который забил в пустые ворота. У «Пингвинз» шайбы забросили Кевин Хейс и Ларс Эллер, оформивший дубль, форвард Евгений Малкин завершил встречу с показателем полезности «-3».

«Виннипег» с 10 очками занимает первое место в Западной конференции, «Питтсбург» с 6 очками — на 10-й строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Питтсбург» — 6:3 (0:0, 3:2, 3:1)

Голы: Хэйс — 3 (бол., Ракелль, Пулюярви), 21:30 — 0:1. Эллер — 3 (Карлссон, Гласс), 25:21 — 0:2. Коннор — 4 (Элерс, Миллер), 32:18 — 1:2. Шайфли — 5 (Миллер, Стэнли), 37:36 — 2:2. Наместников — 2 (Элерс), 39:29 — 3:2. Эллер — 4, 41:39 — 3:3. Лаури — 2 (Эпплтон, Моррисси), 44:20 — 4:3. Эпплтон — 2 (Пионк), 47:41 — 5:3. Нидеррайтер — 1 (п.в., Моррисси), 57:30 — 6:3.

Вратари: Комри — Неделькович (56:51 — 57:30).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 37 (11+16+10) — 42 (9+15+18).

Наши: Наместников (14.07/1/+1) — Малкин (16.06/2/-3).

20 октября. Виннипег. Canada Life Centre. 13760 зрителей.