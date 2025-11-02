«Виннипег» обыграл «Питтсбург», Наместников забил в третьем матче подряд

«Виннипег» победил «Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

За «Джетс» забили Кайл Коннор (дубль), Габриэль Виларди, Брэд Ламберт и российский нападающий Владислав Наместников. 32-летний россиянин забил в третьем матче подряд, всего в сезоне-2025/26 у него 6 (5+1) очков в 12 играх.

У гостей шайбы на счету Сидни Кросби и Блэйка Лизотта. Российский форвард Евгений Малкин отметился результативной передачей, в сезоне у 39-летнего нападающего 18 (3+15) очков в 13 играх.

«Виннипег» одержал третью победу подряд. Он занимает второе место в таблице Западной конференции (18 очков после 12 игр). «Питтсбург» лидирует в Восточной конференции (18 очков после 13 матчей).