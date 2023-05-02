КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:48

«Виннипег» подписал нападающего «Спартака» Чибрикова

Евгений Козинов
Корреспондент
Никита Чибриков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Виннипег» объявил о подписании российского нападающего «Спартака» Никиты Чибрикова. Клуб заключил с 20-летним россиянином трехлетний контракт начального уровня со средней годовой зарплатой в НХЛ в размере 925 тысяч долларов.

Также он подписал профессиональный пробный контракт с «Манитоба Мус», фарм-клубом «Джетс», к которому он присоединится до конца сезона.

Чибриков был задрафтован «Виннипегом» на драфте 2021 года под 50-м общим номером.

В этом сезоне КХЛ Чибриков сыграл 31 матч за «Спартак» и набрал 2 (1+1) очка.

Никита Чибриков
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Спартак (Москва)
1
0
Читайте также
«Флорида» обыграла «Бостон» и вышла во второй раунд плей-офф
Кудерметову обвиняют в «неправильном спонсоре». Скандал на турнире в Мадриде
СК показал найденный сожженным автомобиль пропавших под Краснодаром аниматоров
Эндокринолог указала на вред употребления кефира на ночь
США пообещали Украине дополнительные поставки оружия
Бывшие магазины Zara начнут открываться в Москве под новым названием с 27 апреля
Популярное видео
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пять российских хоккеистов сыграют во втором раунде плей-офф НХЛ