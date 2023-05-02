«Виннипег» подписал нападающего «Спартака» Чибрикова

«Виннипег» объявил о подписании российского нападающего «Спартака» Никиты Чибрикова. Клуб заключил с 20-летним россиянином трехлетний контракт начального уровня со средней годовой зарплатой в НХЛ в размере 925 тысяч долларов.

Также он подписал профессиональный пробный контракт с «Манитоба Мус», фарм-клубом «Джетс», к которому он присоединится до конца сезона.

Чибриков был задрафтован «Виннипегом» на драфте 2021 года под 50-м общим номером.

В этом сезоне КХЛ Чибриков сыграл 31 матч за «Спартак» и набрал 2 (1+1) очка.