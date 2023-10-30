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«Виннипег» на своем льду проведет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» в ночь с понедельника на вторник, 31 октября. Игра пройдет на стадионе «Canada Life Centre» в Виннипеге. Начало — 02:30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Виннипег» — «Рейнджерс» в прямом эфире и бесплатно будет доступна в соцсети «ВКонтакте».
Последняя очная встреча команд завершилась победой «Виннипега» — матч завершился со счетом 4:1.
Узнать расписание матчей и где смотреть результаты игр 31 октября можно по ссылке на сайте «СЭ».
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