Гол и три голевые передачи Наместникова помогли «Виннипегу» обыграть «Сан-Хосе»

«Виннипег» выиграл у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:3.

Российский нападающий Владислав Наместников забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи. Он набрал первые очки в этом сезоне. Его признали второй звездой встречи.

«Виннипег» одержал 4 победы в 4 матчах на старте сезона и лидирует в Западной конференции. «Сан-Хосе» с двумя очками иодет на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Сан-Хосе» — 8:3 (4:1, 1:1, 3:1)

Голы: Моррисси — 1 (Миллер, Элерс), 1:59 — 1:0. Элерс — 1 (бол., Виларди, Шайфли), 9:25 — 2:0. Тоффоли — 4 (бол., Уолман, Гранлунд), 11:43 — 2:1. Элерс — 2 (Перфетти), 13:31 — 3:1. Пионк — 1 (бол., Иафалло, Наместников), 18:48 — 4:1. Коннор — 3 (Пионк, Виларди), 21:46 — 5:1. Канин — 1 (Грундстрем, Сиси), 30:28 — 5:2. Перфетти — 1 (бол., Иафалло, Наместников), 49:50 — 6:2. Зеттерлунд — 3 (Тоффоли, Гранлунд), 50:09 — 6:3. Перфетти — 2 (бол., Пионк, Наместников), 52:55 — 7:3. Наместников — 1 (Пионк, Перфетти), 59:27 — 8:3.

Вратари: Хеллибак — Блэквуд (Ванечек, 21:46).

Штраф: 4 — 14.

Броски: 36 (15+14+7) — 22 (8+8+6).

Наши: Наместников (13.29/1/+3) — Гущин (15.18/1/-1), Костин (8.00/1/0).

19 октября. Виннипег. Canada Life Centre. 13422 зрителя.