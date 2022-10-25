«Сент-Луис» крупно уступил «Виннипегу» и потерпел первое поражение в сезоне

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Виннипегу» со счетом 0:4.

Отличились Марк Шайфли, Сэм Ганье, Морган Баррон и Коул Перфетти. Форварды «блюзменов» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев завершили встречу с показателем полезности «-1», Павел Бучневич пропускал игру из-за травмы.

«Сент-Луис» потерпел первое поражение в сезоне и с 6 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Виннипег» с 6 очками — на восьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Сент-Луис» — 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Голы: Шайфли — 4 (Моррисси, Эпплтон), 30:30 — 1:0. Ганье — 3 (Коннор, Моррисси), 50:38 — 2:0. Бэррон — 1 (Лаури, Пионк), 53:43 — 3:0. Перфетти — 2 (п.в., Уилер, Диллон), 58:26 — 4:0.

Вратари: Хеллибак — Грайсс (57:57 — 58:26).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 44 (13+9+22) — 25 (13+5+7).

Наши: — - Барбашев (15.40/1/-1), Тарасенко (15.04/3/-1), Торопченко (11.47/0/0).

25 октября. Виннипег. Canada Life Centre. 13936 зрителей.