«Сент-Луис» в гостях победил «Виннипег»

«Сент-Луис» на выезде одержал победу над «Виннипегом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

За «Блюз» дублем отметился Джорждан Кайру, еще по шайбе забросили Дилан Холлоуэй и Роберт Томас.

Автором единственного гола «Джетс» стал Марк Шайфли.

«Сент-Луис» набрал 26 очков в 26 матчах и занимает 10-е место в Восточной конференции, «Виннипег» с 36 очками в 26 встречах идет 2-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Сент-Луис» — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Голы: Кайру — 8 (Шенн, Броберг), 38:04 — 0:1. Холлоуэй — 8 (Томас, Перунович), 38:43 — 0:2. Кайру — 9 (Холлоуэй, Перунович), 46:38 — 0:3. Шайфли — 13 (Пионк, Моррисси), 55:45 — 1:3. Томас — 3 (п.в., Саад), 56:21 — 1:4.

Вратари: Хеллибак (54:59 — 55:45, 56:14 — 56:21) — Хофер.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 23 (8+3+12) — 32 (6+19+7).

Наши: Наместников (16.18/0/-1) — Торопченко (11.06/0/-1).

4 декабря. Виннипег. Canada Life Centre. 13100 зрителей.