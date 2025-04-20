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Сегодня, 03:52

«Виннипег» обыграл «Сент-Луис» в стартовом матче серии плей-офф НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Хоккеисты «Виннипега»
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Виннипег» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ дома обыграл «Сент-Луис» со счетом 5:3.

В составе «Джетс» по 3 (1+2) очка набрали Кайл Коннор и Марк Шайфли, еще по шайбе забросили Джарет Андерсон-Долан и Адам Лаури. У гостей голы забили Роберт Томас, Оскар Сундквист и Джордан Кайру, Павел Бучневич отметился результативной передачей.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Виннипега». Следующий матч пройдет 22 апреля и начнется в 2:30 мск.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала конференции

«Виннипег» — «Сент-Луис» — 5:3 (2:2, 0:1, 3:0)

Голы: Томас — 1 (бол., Фаулер, Бучневич), 9:31 — 0:1. Шайфли — 1 (бол., Коннор, Моррисси), 13:38 — 1:1. Андерсон-Долан — 1 (Бэррон, Шенн), 15:02 — 2:1. Сундквист — 1 (Болдюк, Фолк), 18:10 — 2:2. Кайру — 1 (бол., Фолк, Нейберс), 21:13 — 2:3. Иафалло — 1 (Шайфли, Коннор), 49:18 — 3:3. Коннор — 1 (Шайфли, Моррисси), 58:24 — 4:3. Лаури — 1 (п.в., Эпплтон), 59:07 — 5:3.

Вратари: Хеллибак — Биннингтон (58:45 - 59:41).

Штраф: 46 — 58.

Броски: 26 (7+10+9) — 17 (9+6+2).

Наши: Наместников (14.50/0/0) — Бучневич (19.39/0/-2), Торопченко (12.43/1/0).

20 апреля. Виннипег. Canada Life Centre.

23
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Сент-Луис Блюз
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