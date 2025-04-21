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21 апреля, 22:30

«Виннипег» — «Сент-Луис»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ

«Виннипег» и «Сент-Луис» сыграют второй матч первого раунда плей-офф НХЛ 22 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Виннипег» и «Сент-Луис» сыграют второй матч первого раунда плей-офф НХЛ во вторник, 22 апреля. Игра пройдет на «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада) и начнется в 2.30 по московскому времени.

«Виннипег» — «Сент-Луис»: трансляция матча плей-офф НХЛ (видео)

Изучать ключевые события и результат игры «Виннипег» — «Сент-Луис» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры плей-офф НХЛ показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Победу в первом матче серии на своем льду одержали «Джетс» (5:3). В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Виннипег» (116 очков) финишировал первым на «Западе» и выиграл Президентский трофей лучшему клубу лиги, а «Сент-Луис» (96 очков) стал восьмым в конференции.

Кубок Стэнли
ХК Виннипег Джетс
ХК Сент-Луис Блюз
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