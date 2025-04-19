Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

19 апреля, 23:10

«Виннипег» — «Сент-Луис»: трансляция матча плей-офф НХЛ онлайн

«Виннипег» и «Сент-Луис» сыграют первый матч первого раунда плей-офф НХЛ 20 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
Telegram Дзен

«Виннипег» и «Сент-Луис» сыграют первый матч первого раунда плей-офф НХЛ в воскресенье, 20 апреля. Начало игры в Виннипеге (США) на льду «Канада Лайф-центра» — в 1.00 по московскому времени.

«Виннипег» — «Сент-Луис»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Изучать ключевые события и результат игры «Виннипег» — «Сент-Луис» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Виннипег» занял первое место в Западной конференции и выиграл регулярный чемпионат со 116 очками.

1
Кубок Стэнли
ХК Виннипег Джетс
ХК Сент-Луис Блюз
Читайте также
В пасхальное перемирие ВСУ нанесли удар по Донецку
Скончался директор группы «На-На» Виталий Фроликов
«Вашингтон» сыграет с «Монреалем» в первом раунде Кубка Стэнли
Украина ввела санкции против олимпийских чемпионов Великой, Вяльбе и Нагорного
Мирошник заявил об ударах ВСУ по ДНР и ЛНР во время пасхального перемирия
Уфа отказывается вылетать, а «Авангард» копирует 2024-й. Что произошло в Кубке Гагарина 19 апреля
Популярное видео
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг наехал на Кудашова. Что с «Трактором»
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
Демидов заявил, что Малкин ему всегда нравился больше Овечкина
Кубок Стэнли, расписание и результаты 20-21 апреля: «Вегас» — «Миннесота» и другие матчи
Ассист и участие в массовой драке: российский нападающий «Блюз» зажег в первом матче Кубка Стэнли
Беднар объяснил, за счет чего «Колорадо» обыграл «Даллас» в первом матче серии
Макар стал третьим защитником в истории НХЛ по скорости достижения 60 голевых пасов в плей-офф
Маккиннон продолжает тащить «Колорадо» и в плей-офф! Команда идет за кубком?
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя