19 апреля, 23:10
«Виннипег» и «Сент-Луис» сыграют первый матч первого раунда плей-офф НХЛ в воскресенье, 20 апреля. Начало игры в Виннипеге (США) на льду «Канада Лайф-центра» — в 1.00 по московскому времени.
Изучать ключевые события и результат игры «Виннипег» — «Сент-Луис» можно в матч-центре сайта «СЭ».
Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».
В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Виннипег» занял первое место в Западной конференции и выиграл регулярный чемпионат со 116 очками.