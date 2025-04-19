«Виннипег» и «Сент-Луис» сыграют первый матч первого раунда плей-офф НХЛ 20 апреля

«Виннипег» и «Сент-Луис» сыграют первый матч первого раунда плей-офф НХЛ в воскресенье, 20 апреля. Начало игры в Виннипеге (США) на льду «Канада Лайф-центра» — в 1.00 по московскому времени.

«Виннипег» — «Сент-Луис»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Изучать ключевые события и результат игры «Виннипег» — «Сент-Луис» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Виннипег» занял первое место в Западной конференции и выиграл регулярный чемпионат со 116 очками.