«Виннипег» переиграл «Сиэтл» и продлил победную серию

«Виннипег» на своем льду переиграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Джетс» одержали третью победу подряд.

В середине первого периода Мэттью Бенайерс вывел «Кракен» вперед. Во втором периоде у «Джетс» отличился Марк Шайфли в большинстве, а в третьем — Дилан Демело.

«Виннипег» набрал 65 очков в 46 матчах и лидирует в Западной конференции. «Сиэтл» идет на 13-й строчке — 41 очко в 46 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Сиэтл» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Бенайерс — 9 (Какко, Шварц), 8:12 — 0:1. Шайфли — 27 (бол., Коннор, Моррисси), 29:35 — 1:1. Демело — 2 (Элерс), 59:33 — 2:1.

Вратари: Хеллибак — Даккорд.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 36 (8+19+9) — 19 (11+5+3).

17 января. Виннипег. Canada Life Centre. 13959 зрителей.