Гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Виннипегом»

«Виннипег» обыграл «Тампу» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей дубль оформил Пьер-Люк Дюбуа. Еще по голу забили Кайл Коннор и Морган Бэррон. У «Тампы» забивали Никита Кучеров и Энтони Чирелли. Голкипер Андрей Василевский отразил 16 бросков из 19. Хоккей НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Тампа-Бэй» — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) Голы: Чирелли — 2 (Стэмкос), 11:48 — 0:1. Дюбуа — 18 (Коннор, Моррисси), 19:21 — 1:1. Кучеров — 14 (Коул, Чирелли), 21:35 — 1:2. Дюбуа — 19 (бол., Моррисси, Шайфли), 27:05 — 2:2. Коннор — 17 (бол., Шайфли, Моррисси), 45:38 — 3:2. Бэррон — 4 (мен., п.в., Лаури), 58:34 — 4:2. Вратари: Хеллибак — Василевский (58:08 — 58:34, 58:46). Штраф: 17 — 21. Броски: 20 (4+9+7) — 28 (12+5+11).

Наши: — - Кучеров (20.57/2/-1), Наместников (9.01/0/0), Сергачев (27.44/3/-1).

7 января. Виннипег. Canada Life Centre. 15325 зрителей.