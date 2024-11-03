«Виннипег» и «Тампа-Бэй» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в воскресенье, 3 ноября. Матч пройдет на льду «Канада Лайф-центра» в Виннипеге и начнется в 23.00 по московскому времени.

Официальных трансляций матчей НХЛ в прямом эфире в России нет. Следить за североамериканским хоккеем можно в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

Ключевые события игры «Виннипег» — «Тампа-Бэй» изучайте в матч-центре «СЭ».

В регулярном чемпионате-2024/25 «Виннипег» провел 11 матчей и набрал 20 очков, в предыдущей игре команда Владислава Наместникова и Никиты Чибрикова победила «Коламбус» (6:2). «Тампа» в 11 матчах набрала 14 очков, в предыдущей игре ее соперником была «Миннесота» (3:5).