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Сегодня, 22:00

«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: онлайн-трансляция матча НХЛ в прямом эфире

«Виннипег» проведет матч с «Тампа-Бэй» в регулярном чемпионате НХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский.
Фото Getty Images
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«Виннипег» и «Тампа-Бэй» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в воскресенье, 3 ноября. Матч пройдет на льду «Канада Лайф-центра» в Виннипеге и начнется в 23.00 по московскому времени.

Официальных трансляций матчей НХЛ в прямом эфире в России нет. Следить за североамериканским хоккеем можно в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

Ключевые события игры «Виннипег» — «Тампа-Бэй» изучайте в матч-центре «СЭ».

В регулярном чемпионате-2024/25 «Виннипег» провел 11 матчей и набрал 20 очков, в предыдущей игре команда Владислава Наместникова и Никиты Чибрикова победила «Коламбус» (6:2). «Тампа» в 11 матчах набрала 14 очков, в предыдущей игре ее соперником была «Миннесота» (3:5).

ХК Виннипег Джетс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг

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