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Сегодня, 05:14

«Виннипег» проиграл «Торонто» и потерпел первое поражение в сезоне

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Нападающий «Торонто» Макс Доми (в центре) в матче против «Виннипега».
Фото Terrence Lee-Imagn Images, USA Today Sports
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«Виннипег» дома уступил «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:6.

У хозяев сделал хет-трик Кайл Коннор, еще один гол на счету Марка Шайфли. У гостей трижды отличился Джон Таварес, по одной шайбе у Мэттью Низа, Вильяма Нюландера и Моргана Райлли.

«Виннипег» лидирует в таблице Западной конференции НХЛ с 16 очками в 9 матчах. «Джетс» потерпели первое поражение в сезоне-2024/25.

«Торонто» поднялся на шестое место «Востока» с 11 очками в 10 играх. Команда прервала серию из 3 поражений кряду.

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ХК Виннипег Джетс
ХК Торонто Мэйпл Ливз

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