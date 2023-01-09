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Сегодня, 01:37

«Виннипег» переиграл «Ванкувер». Кузьменко сделал голевую передачу

Кузьменко набрал одно очко в проигранном матче «Ванкувера» против «Виннипега»
Евгений Козинов
Корреспондент
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«Виннипег» выиграл у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4. «Джетс» одержали пятую победу подряд.

Российский нападающий «Кэнакс» Андрей Кузьменко отметился одной голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Ванкувер» — 7:4 (2:2, 3:2, 2:0)

Голы: Коннор — 18 (Элерс, Дюбуа), 6:22 — 1:0. Коннор — 19 (Стенлунд, Дюбуа), 7:59 — 2:0. Миллер — 15 (Петтерссон, Кузьменко), 15:14 — 2:1. Студника — 3 (Шенн, Джошуа), 17:33 — 2:2. Элерс — 1 (Диллон, Дюбуа), 23:40 — 3:2. Бэррон — 5 (Лаури, Диллон), 25:34 — 4:2. Хорват — 28 (Миллер, Бир), 27:05 — 4:3. Дрис — 5 (бол., Миллер, Гарлэнд), 29:26 — 4:4. Юнссон Фьелльбю — 3 (Ганье, Пионк), 38:17 — 5:4. Демело — 2 (мен., Юнссон Фьелльбю, Самберг), 45:29 — 6:4. Коннор — 20 (Элерс, Дюбуа), 53:42 — 7:4.

Вратари: Риттих — Делиа (Мартин, 25:34).

Штраф: 6 — 0.

Броски: 27 (10+9+8) — 38 (14+12+12).

Наши: — - Кузьменко (15.38/2/-3), Михеев (16.49/2/-2).

8 января. Виннипег. Canada Life Centre.

Андрей Кузьменко
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Виннипег Джетс
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