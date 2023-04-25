«Вегас» обыграл «Виннипег» и в шаге от выхода во второй раунд, у Барбашева победный гол

«Вегас» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 4:2. В составе «Голден Найтс» дубль оформил Бретт Хауден, еще по голу забили Уильям Карлссон и Иван Барбашев. «Джетс» ответили точными ударами Блейка Уилера и Пьера-Люка Дюбуа. Счет в серии 3-1 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдет 28 апреля и начнется в 05.00 мск. НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Четвертый матч «Виннипег» — «Вегас» — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1) Голы: Уилер — 2 (бол., Пионк, Нидеррайтер), 5:53 — 1:0. Хауден — 1 (Стивенсон), 9:53 — 1:1. Карлссон — 3 (Маршессо, Теодор), 33:32 — 1:2. Барбашев — 1 (Теодор, Стивенсон), 34:19 — 1:3. Дюбуа — 2 (бол., Уилер, Пионк), 42:57 — 2:3. Хауден — 2 (п.в., Стоун), 59:43 — 2:4. Вратари: Хеллибак (58:43 — 59:43) — Броссуа. Штраф: 6 — 6. Броски: 26 (8+8+10) — 30 (10+11+9). Наши: Наместников (14.58/0/0) — Барбашев (12.15/1/+1). Счет в серии: 1-3 25 апреля. Виннипег. Canada Life Centre. 15324 зрителя.