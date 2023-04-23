«Вегас» в овертайме обыграл «Виннипег» и вышел вперед в серии

«Вегас» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Виннипег» со счетом 5:4.

В составе «Голден Найтс» 3 (2+1) очка набрал Джек Айкел, еще по голу забили Чендлер Стивенсон и Киган Колесар, победную шайбу на 84-й минуте с передачи Ивана Барбашева забил Майкл Амадио. У «Джетс» шайбы забросили Кайл Коннор, Нино Нидеррайтер, Марк Шайфли и Адам Лаури, Владислав Наместников отметился результативной передачей.

Счет в серии 2-1 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдет 25 апреля и начнется в 4:30 мск.