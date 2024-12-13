Гол Барбашева в овертайме принес «Вегасу» победу над «Виннипегом»

«Виннипег» на своем льду проиграл «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ.

Победную шайбу забросил российский форвард Иван Барбашев. Теперь у него 29 (14+15) очков в 29 матчах этого сезона.

Российский нападающий «Джетс» Никита Чибриков забросил одну шайбу. Для него это вторая шайба в этой регулярке.

«Вегас» с 41 очком в 29 матчах занимает 3-е место в Западной конференции. «Виннипег» идет на первой строчке — 43 очка в 31 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Вегас» — 2:3 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Чибриков — 2 (Наместников, Перфетти), 9:27 — 1:0. Колесар — 7, 44:34 — 1:1. Моррисси — 3 (Демело, Иафалло), 50:55 — 2:1. Олофссон — 4 (бол., Стоун, Теодор), 58:11 — 2:2. Барбашев — 14 (Теодор), 63:47 — 2:3.

Вратари: Хеллибак — Хилл.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 20 (4+6+9+1) — 36 (12+10+13+1).

Наши: Наместников (16.40/1/+1), Чибриков (11.25/2/+1) — Барбашев (19.52/1/+1), Дорофеев (14.34/4/-1).

13 декабря. Виннипег. Canada Life Centre. 13320 зрителей.