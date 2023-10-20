«Вегас» переиграл «Виннипег»

«Вегас» выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Встреча прошла на льду «Канада Лайф Центра» в Виннипеге.

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев отметился одним удалением. На счету российского форварда «Джетс» Владислава Наместникова одна голевая передача.

«Вегас» одержал пятую победу в пяти матчах на старте сезона и лидирует в Западной конференции. «Виннипег» располагается на 14-й строчке (2 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Вегас» — 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Голы: Иафалло — 2 (Моррисси, Нидеррайтер), 1:30 — 1:0. Маршессо — 2 (бол., Стивенсон, Теодор), 17:42 — 1:1. Хауден — 1 (Стоун), 20:49 — 1:2. Мартинес — 1 (Карлссон, Коттер), 35:27 — 1:3. Перфетти — 1 (Наместников, Элерс), 36:00 — 2:3. Иафалло — 3 (бол., Шайфли, Элерс), 51:32 — 3:3. Айкел — 3 (бол., Стоун, Теодор), 55:24 — 3:4. Руа — 2 (п.в., Теодор), 58:57 — 3:5.

Вратари: Броссуа (58:36 — 58:57) — Томпсон (54:15 — 54:16).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 39 (12+7+20) — 27 (10+8+9).

Наши: Наместников (13.22/2/+1) — Барбашев (15.39/0/-1).

20 октября. Виннипег. Canada Life Centre. 11521 зритель.