Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:41

«Вегас» переиграл «Виннипег»

Евгений Козинов
Корреспондент
20 октября. «Виннипег» — «Вегас» — 3:5.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Вегас» выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Встреча прошла на льду «Канада Лайф Центра» в Виннипеге.

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев отметился одним удалением. На счету российского форварда «Джетс» Владислава Наместникова одна голевая передача.

«Вегас» одержал пятую победу в пяти матчах на старте сезона и лидирует в Западной конференции. «Виннипег» располагается на 14-й строчке (2 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Вегас» — 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Голы: Иафалло — 2 (Моррисси, Нидеррайтер), 1:30 — 1:0. Маршессо — 2 (бол., Стивенсон, Теодор), 17:42 — 1:1. Хауден — 1 (Стоун), 20:49 — 1:2. Мартинес — 1 (Карлссон, Коттер), 35:27 — 1:3. Перфетти — 1 (Наместников, Элерс), 36:00 — 2:3. Иафалло — 3 (бол., Шайфли, Элерс), 51:32 — 3:3. Айкел — 3 (бол., Стоун, Теодор), 55:24 — 3:4. Руа — 2 (п.в., Теодор), 58:57 — 3:5.

Вратари: Броссуа (58:36 — 58:57) — Томпсон (54:15 — 54:16).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 39 (12+7+20) — 27 (10+8+9).

Наши: Наместников (13.22/2/+1) — Барбашев (15.39/0/-1).

20 октября. Виннипег. Canada Life Centre. 11521 зритель.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Владислав Наместников
Иван Барбашев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Виннипег Джетс
0
Читайте также
«Наша цель — победа на Олимпиаде-2028». Жесткие заявления лидеров российского спорта
Путин считает, что звать героев СВО на соревнования надо по зову сердца
Илон Маск оценил красоту станции метро в Санкт-Петербурге
В США заявили о создании российскими военными трех котлов для ВСУ
Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона НХЛ: сколько забьет Овечкин, главные русские интриги
«Вегас» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бобровский признан первой звездой матча «Флорида» — «Торонто»

«Лос-Анджелес» обыграл «Миннесоту». Гавриков и Капризов забросили по одной шайбе