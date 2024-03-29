«Вегас» на выезде переиграл «Виннипег». Барбашев забросил 2 шайбы

«Вегас» на выезде выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Джетс» потерпели пятое поражение подряд.

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев оформил дубль. У него теперь 42 (18+24) очка. Также голом отметился Павел Дорофеев.

«Вегас» набрал 88 очков и идет на 7-й строчке в Западной конференции. «Виннипег» занимает 4-е место — 94 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Вегас» — 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

Голы: Дорофеев — 12 (Карлссон), 15:56 — 0:1. Монахэн — 23 (Элерс, Демело), 23:31 — 1:1. Барбашев — 17 (Манта, Уайтклауд), 54:31 — 1:2. Барбашев — 18 (п.в.), 58:15 — 1:3. Айкел — 25 (п.в., Карлссон), 59:26 — 1:4.

Вратари: Хеллибак (57:57 — 58:15, 58:53 — 59:26) — Томпсон.

Штраф: 24 — 22.

Броски: 40 (10+15+15) — 27 (14+6+7).

Наши: Наместников (11.26/0/0) — Барбашев (16.09/2/+2), Дорофеев (11.00/3/+1).

29 марта. Виннипег. Canada Life Centre. 15225 зрителей.