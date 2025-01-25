«Виннипег» победил «Юту», Наместников сделал голевую передачу

«Виннипег» выиграл у «Юты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников сделал одну голевую передачу. Теперь у него 23 (9+14) очка в этом сезоне.

«Виннипег» с 69 очками в 50 матчах лидирует в Западной конференции. «Юта» занимает 11-е место — 49 очков в 48 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Юта» — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Голы: Перфетти — 8 (бол., Элерс, Виларди), 17:52 — 1:0. Шмальц — 10 (бол., Кессельринг, Келлер), 21:13 — 1:1. Густафссон — 1 (Демело), 28:48 — 2:1. Хэйтон — 12 (Марино, Келлер), 41:19 — 2:2. Перфетти — 9 (Наместников, Демело), 45:51 — 3:2. Элерс — 15, 52:16 — 4:2. Перфетти — 10 (п.в., Элерс, Пионк), 58:15 — 5:2.

Вратари: Хеллибак — Ингрэм (57:06 — 58:15).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 29 (10+11+8) — 19 (5+9+5).

Наши: Наместников (17.18/0/+3) — -.

25 января. Виннипег. Canada Life Centre.