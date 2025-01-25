Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:43

«Виннипег» победил «Юту», Наместников сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
Коул Перфетти получает поздравления после забитого гола.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

«Виннипег» выиграл у «Юты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников сделал одну голевую передачу. Теперь у него 23 (9+14) очка в этом сезоне.

«Виннипег» с 69 очками в 50 матчах лидирует в Западной конференции. «Юта» занимает 11-е место — 49 очков в 48 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Юта» — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Голы: Перфетти — 8 (бол., Элерс, Виларди), 17:52 — 1:0. Шмальц — 10 (бол., Кессельринг, Келлер), 21:13 — 1:1. Густафссон — 1 (Демело), 28:48 — 2:1. Хэйтон — 12 (Марино, Келлер), 41:19 — 2:2. Перфетти — 9 (Наместников, Демело), 45:51 — 3:2. Элерс — 15, 52:16 — 4:2. Перфетти — 10 (п.в., Элерс, Пионк), 58:15 — 5:2.

Вратари: Хеллибак — Ингрэм (57:06 — 58:15).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 29 (10+11+8) — 19 (5+9+5).

Наши: Наместников (17.18/0/+3) — -.

25 января. Виннипег. Canada Life Centre.

Владислав Наместников
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Юта
Читайте также
Путин предложил Трампу встретиться и спокойно поговорить
Вадим Немков: жизнь и карьера российского чемпиона Bellator
Теннисист Кафельников пошутил про рекорды хоккеиста Овечкина
Мединский назвал здравой позицию Трампа о роли СССР в победе над фашизмом
Осимхен ударил журналиста у ночного клуба в Турции
Слухи о продаже Облякова, побег Мендеса. Что происходит в ЦСКА
Популярное видео
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя