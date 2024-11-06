«Виннипег» обыграл «Юту»

Сегодня, 06:37
«Виннипег» на своем льду переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.
Авторами голов стали Габриэль Виларди и оформивший дубль Нино Нидеррайтер.
После 13 матчей «Виннипег» с 24 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции, а «Юта» с 13 очками занимает 10-е место на Западе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Юта» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Виларди — 5 (бол., Моррисси, Шайфли), 37:57 — 1:0. Нидеррайтер — 6 (Эпплтон, Лаури), 47:30 — 2:0. Нидеррайтер — 7 (п.в., Лаури), 57:01 — 3:0.
Вратари: Хеллибак — Веймелка (56:51 — 57:01).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 28 (12+10+6) — 21 (6+8+7).
Наши: Наместников (14.23/0/0) — Сергачев (23.44/2/-2).
6 ноября. Виннипег. Canada Life Centre.